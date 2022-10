Hombre asegura ser perseguido por supuesto fantasma: "Está más agresivo que nunca"

Para nadie es un secreto que los hechos paranormales existen y casi todos los días se viralizan fotos o videos de situaciones que le ponen los pelos de punta a las personas, como el que se difundió hace poco en el que se ve a un supuesto fantasma atormentar a un hombre.

En la filmación que fue publicada en la cuenta de Instagram de 'Lo Sé Todo' se puede ver en un principio que hay una cámara de seguridad de una casa filmando lo que parece ser el cuarto de lavandería y una leyenda que dice: "Lucas está más agresivo... Está peor que nunca".

De un momento a otro la puerta del mueble del lavamanos y de una lavadora se comenzaron a abrir y cerrar de manera abrupta, causando temor en cientos de internautas que ven la filmación.

Algunos segundos más tarde, aparece otro texto en el que el supuesto dueño de la cámara aseguró que se había ido y dejado la cámara prendida para grabar todo: "Dejé la cámara de seguridad para dormir en un hotel".

Como era de esperarse, esta filmación ha dado de qué hablar y cientos de personas han opinado que puede ser una escena planeada, mientras que otros aseguran que este tipo de situaciones pueden llegar a pasar ya que en el plano terrenal hay seres del otro mundo.

"Deben estar jalando de una cuerda de algún lado 😂😂😂😂", "Que le deje el canasto de ropa sucia y que de una se la lave🙈🤷🏾", "Jajaja. Ándale, pero es todo una grosería. A dañar las cosas ajenas. 😑", "A los que no les a pasado, obvio que se ríen y no creen", "Los que hemos vivido este tipo de cosas creemos y la verdad no se lo deseo a nadie se vuelve una pesadilla".

