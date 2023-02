Hombre cansado de su calvicie se tatuó una cabellera con un look muy particular

La calvicie es una de las cosas que definitivamente atormenta a algunos hombres, ya sea por la edad, por uso de productos en el cabello y hasta por el estrés. Muchos desde muy jóvenes sufren de esta situación, pero así mismo muchos encuentras soluciones, aunque algunos optan por algunas muy peculiares.

Hace algunos días empezó a circular en la plataforma TikTok , un video en el que un hombre decide tatuarse la cabeza porque no quería mostrar su calvicie, robándose toda la atención, ya que el resultado seguramente no es lo que esperaba.

Las imágenes fueron compartidas por el usuario @vtweek1, llegando a casi 13 millones de reproducciones. El hombre, lejos de tomar un tratamiento capilar, decidió acudir a un diseño que cubriera toda su cabeza.

Sin embargo, el tatuaje parece tener un estilo caricaturesco en vez de realista, además de no tener mucho sentido con el resto de su cabello, llamando demasiado la atención de quien lo vea. Seguramente no era lo que esperaba, pero ya no hay mucho que hacer.

Publicidad

Muchos internautas comentaron la publicación y dejaron sus opiniones: “peinado de día lluvioso”, “se ahorrará bastante dinero en shampoo” y “parece un peaky blinder”, “Nunca se le va a enredar el pelo”, “siempre peinadito”, “este cabello tiene bastante brillo”.

Finalmente, muchos rescataron que el hombre tuvo la valentía de afrontar su problema y aunque no muchos están de acuerdo con la solución que tomó, le aplauden tener la personalidad para tomar la decisión de hacer algo que es para toda la vida.

Por otro lado, están los que ven con malos ojos lo sucedido, argumentando que hay muchas más opciones, y que solo se trata de una locura, que muy poco harían, por no decir que nadie.

Publicidad

Te puede interesar: Horóscopo: signos más perezosos del zodiaco