Hombre gay se enamoró de una mujer; ya están casados y tienen dos hijas

Una pareja que ha decidido romper los estereotipos impuestos por la sociedad, se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales tras conocerse que el hombre de la relación , es gay y terminó enamorándose perdidamente de una mujer, con la que está casado y tiene dos hijos.

Brynn Embley, de 35 años y Matthew Neilson, de 33, son los protagonistas de esta particular historia. Ambos se conocieron en un evento cristiano para el año 2016 en Michigan, Estados Unidos , y empezaron su relación como una simple amistad.

Más adelante, acordaron verse en un tono más romántico sin importar que el hombre le hubiera confesado desde un principio que era gay y pansexual (atracción sexual hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género).

"Ya sabía que no teníamos fuerte atracción química como la que había experimentado con otros novios, pero realmente no me importaba. Sé que él piensa que soy atractiva, y sé que se siente atraído por mí, y su orientación sexual no niega esas cosas", explicó Embley.

En 2017, la pareja decidió casarse y hasta la fecha, afirman que conservan un matrimonio espléndido, en especial por las dos hijas que concedieron producto de su relación (Amandine, 2 años, y Ginebra, 1).

Publicidad

Además, destacan que a la hora de tener relaciones íntimas no sienten incomodidad y es una de las actividades que más gozan: "Disfrutamos tener sexo y estar juntos de esa manera, lo cual es un alivio", concluyó Neilson.