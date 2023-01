Hombre saca a su madre del ataúd por no dejarle herencia: "Me dejó en la calle como una basura"

Aunque el video no es reciente, nuevamente se volvió tendencia en redes sociales la grabación de un hombre que saca el cadáver de su mamá del cementerio y lo expone en plena calle, según él, por no dejarle herencia.

En las escalofriantes imágenes se ve al furioso hijo arrastrando por la calle el féretro de su madre. A su vez, se desploma en el suelo mientras le lloraba a su difunta y al tiempo le reclama por dejarlo sin techo.

Según se conoció, los hechos ocurrieron en 2019 en República Dominicana. También se observa cómo algunos vecinos conmocionados por la forma tan desgarradora en que el hombre le reclama al cadáver.

"No estoy robando ni estoy vendiendo droga. Me dejó en la calle durmiendo", se escucha decir al hombre mientras señala los despojos de su madre.

Uno de los vecinos relató que es real que el hombre quedó en la calle y que fue su hermano quién heredó todas propiedades de la mujer fallecida, razón por la que decidió profanar la tumba para darle una "lección".

No contento con el cruel hecho y tras destrozar el ataúd, empezó a arrojar los huesos de la mujer en plena vía pública. "Para que vean como uno se muere y qué coño es cuando se muere", grita el hombre.

Tras la desgarradora situación, de las que algunas personas solo se limitaron a observar por temor, llegaron las autoridades, quienes intentaron poner orden y detenerlo; sin embargo, era evidente que el hombre estaba fuera de sí.

Medios locales informaron que el dolido hijo duró cerca de 6 meses en la cárcel por la profanación de la tumba de su madre, por oponerse a las autoridades y por causar desorden público.

El video, que volvió a salir a la luz, abrió un fuerte debate en redes sociales sobre el respeto a los muertos; unos trataron de entender al hombre, mientras que otros rechazaron el hecho.

"Muchas veces las madres tienen su preferido. A veces las mamás también son crueles", "si fue capaz de eso, no me imagino cómo la trató estando viva", "la madre no le debe nada, él le debe a ella", "ella tal vez tenía sus razones", son algunos de los comentarios en redes sociales.

