Hombre secuestró a su nieta y pidió una millonaria suma para su rescate

A pesar de que los abuelos sean considerados como las personas que consienten en la mayoría del tiempo a sus nietos y se vean como seres que brindan un amor incondicional, en muchas ocasiones esto cambia de la peor manera como en la situación de una pequeña niña en China, quien fue secuestrado por su propia familia sin tener piedad alguna.

Todo giró en torno al la ludopatía que enfrentaba Yuan, a pesar de que ya se encontraba con gran edad era adicto a participar en juegos de azar, los cuales no le salían tan bien en muchas ocasiones, pero su obsesión persistió al punto de llegar a situaciones poco sensatas. Al parecer, en una noche de juego acumuló una deuda importante por la que se veía obligado a pagar.

Debía a personas desconocidas aproximadamente 72 mil dólares, según el diario South China Morning Post, quien hizo un seguimiento de su diario bastante extenso; además, relataron todos los hechos desde una mirada más cercana.

El caso se desarrolló un día en el que la menor se encontraba en su institución educativa como de costumbre, pero ese día fue recogida por su abuelo sin esperar que nada malo le sucediese, aunque por sorpresa para su madre, recibió una llamada en la que le pedía 500 mil yuanes por el rescate de la menor y solo podía tardarse tres días.

A pesar de que no especificaron las consecuencias, la mujer sintió gran preocupación y no dudó en contactar a las autoridades policiacas para que dieran con el paradero de su padre e hija; por fortuna, no transcurrió mucho tiempo para hallarlo y capturarlo por delito de extorsión.

Por tal razón, Yuan se molestó de sobremanera con su hija explicando que eran temas totalmente familiares y no debía intervenir la policía, incluso llegó a hacer acusaciones fuertes como: "tengo 65 años y mi hija me denuncia, quiere acabar con mi vida". Finalmente, lo último que se ha conocido del hombre es que no se lleva nada bien con sus compañeros de prisión.

