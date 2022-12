Hospital admite que trasplantó hígado a paciente equivocado

Un hospital de Nueva Jersey (EEUU) admitió haber cometido un error al realizar un trasplante de hígado a la persona equivocada, pero con el mismo nombre y edad que la paciente que debía recibir el órgano ese día.

Publicidad

Afortunadamente, la paciente que fue sometida al trasplante también necesitaba un hígado pero no estaba en los primeros lugares en la lista de espera de la Red Unida para el Reparto de Órganos (UNOS, por siglas en inglés), señalan medios de prensa locales.

La cirugía se realizó el pasado 18 de noviembre en el Virtua Our Lady of Lourdes, el único en el sur de Nueva Jersey que realiza trasplantes, pero no fue hasta este miércoles que se conoció el suceso luego de que fuera publicado.

Publicidad

Te puede interesar: Boda de dos niños se volvió viral, pero por la cara que pusieron

Publicidad

El hospital ha reconocido el error "de esta magnitud" que se cometió y aseguró que es algo que ocurre pocas veces.

"Tenemos una gran responsabilidad con la gente que literalmente pone sus vidas en nuestras manos. Errores de esa magnitud son raros y a pesar de la inusual circunstancia de identidad similar de pacientes, una verificación adicional pudo haber prevenido este error", indicó el hospital.

Publicidad

La institución sanitaria aseguró además que es "un evento sin precedentes" en los más de 40 años de su programa de trasplante y anunció que ya tomó otras medidas para evitar que vuelva a ocurrir.

Publicidad

La paciente que se supone hubiera recibido el trasplante el 18 de noviembre fue sometida finalmente a la cirugía el pasado domingo y ambas se recuperan satisfactoriamente del proceso.

"Reconociendo el componente humano de la medicina, sabemos que tomando responsabilidad y hablando abierta y honestamente del tema es como aprendemos y mejoramos", señaló además el hospital.

Publicidad