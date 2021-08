Increíble: niño comió únicamente pan y yogurt durante diez años a causa de una fobia

Su nombre es Ashton Fisher, un niño de Inglaterra de 12 años el cual ha asombrado a muchos luego de conocerse que, a causa de una 'fobia a la comida', ha sobrevivido una década alimentándose únicamente de pan blanco y yogures de fresa.

El psicólogo del menor, especialista en desordenes alimenticios, cuenta que Ashton sufre de un caso muy particular llamado ARFID (Trastorno de Evitación y Restricción de la Ingesta de Alimentos). Sus padres también narran que su hijo, desde los dos años, lloraba y sufría ataques de pánico cuando intentaban darle otro tipo de alimento.

James y Cara, padres del niño, indicaron preocupados que hay cierta posibilidad de explicar lo que le ocurre a él debido a un 'reflujo' que tuvo cuando bebé. "No ha recibido ninguno de los nutrientes que necesita porque físicamente no era capaz de comer nada más" narró la madre para medios locales.

La fobia de Ashton Fisher le ha afectado tanto su vida familiar como social, alejándolo de cenas y fiestas de cumpleaños de sus amigos. "Hasta hace poco, Ashton ha estado bien, porque pensaba que era normal, pero sus compañeros de la escuela secundaria se han dado cuenta que no come y se ha vuelto incómodo para él. No quiere ser diferente" agregaron sus padres.

Gracias a Félix Economakis, especialista en trastornos selectivos, ha ayudado al pequeño, de a poco, con su dieta. Las sesiones psicológicas para Ashton le han permitido hoy día, comer carne, sándwiches, papas fritas y hasta nuggets.