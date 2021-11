Joven denunció a sus jefes porque no lo dejan ir maquillado al trabajo

Un joven denunció a sus jefes de manera pública y penal por los actos de discriminación que presuntamente ejercieron en su contra, ya que no le permitieron ir maquillado al trabajo. Así lo relató por medio de su red social Twitter .

Iván Cortés trabaja para una empresa mexicana que comercializa yogures y helados. Para una ocasión, al empleado le avisaron que tenía que doblar un turno y al ver que estaría solo, decidió asistir con un delineado de ojos y con aretes.

"Ese día dije bueno, me voy con este delineado, al fin no está el gerente ni mi compañero y no me hacen sentir incómodo. Pues la distrital dijo que iba a pasar alguien de RH", escribió el joven.

En el transcurso del día, llegó uno de los jefes de la institución a la tienda para presentarle a la nueva empleada de recursos humanos. De tal modo que tuvieron que presentarse y aquí apareció el primer reclamo en contra de Iván porque no tenía puesto el tapabocas y por sus aretes.

Luego, el trabajador constató lo siguiente: "Lo que empezó a ponerse raro fue cuando se me quedó viendo y me dijo de forma muy fría y cortante ' no puedes venir así, y te encargo que no vuelvas a venir así' ".

El joven reclamó de inmediato el por qué del problema, aclarándole a la mujer que ha visto a compañeras de otras sucursales asistir a la jornada laboral con 'la cara pintada'. En conclusión entendió que se trató de "un acto de discriminación por ser hombre".

El particular caso llegó a oídos de su gerente, quien se comunicó con Iván para advertirle que no le diera problemas.

Con el pasar de los días, el empleado reincidió y volvió a asistir al trabajo con un delineado más oscuro para que no se notará. Sin embargo, el gerente se dio cuenta y le replicó que: "ese maquillaje... Ya se te había dicho que no puedes venir así. Hazme el favor de despintarte".

La respuesta de Iván fue un no rotundo frente a la solicitud, explicando que el maquillaje era a prueba de agua; el gerente toleró la decisión pero le advirtió que no lo hiciera más.

Después platiqué con el gerente y me dijo que pues él no tiene problemas con el maquillaje, ni nada. Solo que sigue órdenes. Y pues lo siento, pero esto no se va a quedar así. — Iván Cortés ☀️ (@ivan_corthdz) November 3, 2021

Luego de una larga discusión con el gerente, Iván denunció a la empresa ante COPRED, institución encargada de prevenir y eliminar la discriminación en Ciudad de México, justificando que en el contrato no existe ningún código de vestimenta y presentación personal a al hora de asistir a la jornada laboral.

Finalmente, compartió una captura de pantalla evidenciando una 'amenaza' ilegal que ejerció la compañía por vía WhatsApp hacia sus empleados.