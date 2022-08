Joven rechaza millonaria herencia porque siente que es dinero que no ha trabajado

Una mujer de 29 años identificada como Marlene Engelhorn ha dado de qué hablar en los últimos días luego de que se hizo público que no iba a aceptar una millonaria herencia que le dejó un familiar.

Según lo que han dado a conocer varios medios de comunicación, la estudiante de Lengua y Literatura alemana es reconocida, ya que su familia son los fundadores de la compañía Badische Anilin-und Soda-Fabrik, más conocida por sus siglas BASF, una de las empresas más famosas en el mundo de los químicos.

Lo que se sabe es que Marlene Engelhorn solamente aceptó un 10% de toda la herencia que le fue anunciada de manera sorpresiva.

En un video habló sobre el tema y dijo: "No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo. No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura conciencia".

En diálogo con la BBC, Marlene aseguró: "No puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo. Hemos llegado al final del camino cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año... No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica".

La historia de esta mujer ha llamado la atención, pues seguramente hay muchas personas en el mundo que desearían poder tener la suerte de ella y recibir una gran suma de dinero para así solucionar algunos los problemas económicos.

