"la humanidad aún no está lista”: Exjefe espacial israelí aseguró que los extraterrestres sí existen

De acuerdo con la declaración de Haim Eshed, exjefe de seguridad espacial en Israel, los seres extraterrestres si existen.

El medio local Yediot Aharonot le realizó una entrevista en la que afirmó que los seres de otros planetas tienen un acuerdo con Estados Unidos para experimentar con la humanidad.

"hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Ellos firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí", confirmó el israelí.

Eshed trabajó en el Ministerio de Defensa de Israel y durante la entrevista aseguró: "se ha pedido no publicar sobre la presencia de Objetos Voladores No Identificados; la humanidad aún no está lista”.

Otro punto que sorprendió a los amantes de la vida extraterrestre es que, de acuerdo con lo dicho por Haim, los supuestos extraterrestres están interesados en conocer más a fondo la raza humana.

Además, habría una presunta “federación galáctica” para que los humanos poco a poco comprendan el funcionamiento de las naves intergalácticas.

Como si fuera poco, el hombre dijo que en las profundidades de Marte existe una base en la que los extraterrestres y algunos estadounidenses viven juntos.

La NBC informó que los representantes del Pentágono no se han pronunciado al respecto, en cambio la NASA reportó que están tras la búsqueda de vida en otras partes del Sistema Solar.