¿LO RECONOCES? Así se veía Sebastián Yatra hace 10 años

Con una pinta más ‘heavy’, el cabello un poco más largo y una barba más ‘desordenada’, lucía Sebastián Yatra hace 10 años.

El que lo vea en esa foto no lo reconoce, aunque no se puede negar que siempre ha sido bastante apuesto, según sus seguidoras, que no dejaron de manifestarle su admiración y cariño.

Ahora lo vemos con un look más estilizado, elegante y con su cabello muy bien llevado; mejor dicho, hermoso, según sus fanáticas. El cantante de música urbana es muy querido, gracias a su empatía y cercanía a la gente.

