Meryl Streep y Apple TV+ se unen en un cortometraje por el Día de la Tierra

La plataforma digital Apple TV+ celebró este miércoles el Día de la Tierra con "Here We Are: Notes for Living on Planet Earth", un cortometraje de animación que cuenta en su doblaje con la voz de Meryl Streep.

Junto a Streep, triple ganadora del Óscar y la persona con más nominaciones a las estatuillas de la Academia de Hollywood en las categorías de interpretación (21 en total), también han prestado sus voces al doblaje de la versión original de este cortometraje los actores Chris O'Dowd, Ruth Negga y Jacob Tremblay.

"Here We Are: Notes for Living on Planet Earth", con algo más de media hora de duración, es una adaptación a la pequeña pantalla del libro infantil homónimo que Oliver Jeffers publicó en 2017.

"Esta cautivadora cinta animada sigue a un niño precoz de siete años (Tremblay) que, a lo largo del Día de la Tierra, aprende sobre las maravillas del planeta gracias a su padres (O'Dowd y Negga) y de una misteriosa exposición en el oportunamente llamado Museo de Todo. Este profundo y conmovedor cortometraje está narrado por Meryl Streep", explicó Apple TV+ en un comunicado de prensa.

Con un tono entre tierno y mágico, una notable vocación divulgativa y una animación especialmente pensada para que lo disfruten los más pequeños, "Here We Are: Notes for Living on Planet Earth" contó con la dirección de Philip Hunt al frente de los animadores del Studio AKA.

"La Tierra es mi cosa preferida en el espacio", afirmó este miércoles en su cuenta de Twitter el autor del libro Oliver Jeffers, que ha estado involucrado como productor en la creación de este cortometraje de animación.

"Parece grande, pero está llena de gente: cerca de 8.000 millones de personas en los últimos recuentos. De cualquier forma, hay espacio suficiente para todos si la compartimos un poco. Así que por favor, sed buenos", dijo.