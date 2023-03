Mujer asegura tener una maldición que la hace ser "demasiado sexy"

A través de sus redes sociales , la joven identificada como Hope Schwing, hizo unas declaraciones que la pusieron en el ojo del huracán, cuando aseguró tener una supuesta maldición, que la hacía tan bella y sexy que los hombres se intimidaban tanto que no se atrevían a hablarle, lo que ocasionó una polémica que llego hasta los medios de comunicación.

Todo comenzó cuando la mujer publicó un video en su cuenta de TikTok , el cual compartió con el siguiente mensaje: “Ser increíblemente caliente es honestamente una maldición”, en el video la joven de apenas 24 años, comentaba las situaciones que ha tenido que vivir gracias a su belleza, afirmando que esta 'condición' le ha traído algunos problemas a la hora de ligar.

Según ella, los hombres se ven profundamente intimidados por ella y esta sería la razón por la cual no se atreven a invitarla a salir, o cuando están con ella actúan de una manera extraña, cosa que a ella no le viene muy bien. La joven cuenta con más de 10 millones de seguidores en la plataforma TikTok, lo que hizo que se viralizara y llegara a muchas personas, las cuales no estuvieron de acuerdo con lo dicho por la mujer.

Luego de esto vino una oleada de críticas a la joven, por parte de internautas que vieron sus declaraciones como algo soberbio y poco humilde, por lo que muchos dejaron comentarios insultándola, todo fue creciendo hasta que llegó a los medios de comunicación, que también dieron la noticia indicando que las declaraciones eran muy malintencionadas.

Por todos esos motivos, la joven decidió salir a hablar nuevamente, diciendo que todo se trató de una broma y que pensó que su "sarcasmo" sería entendido, pero que lastimosamente todo se salió de control. Así como algunos la criticaron, otros la defendieron, indicando que efectivamente entendieron desde un principio que la grabación tenía como objetivo hacerlos reír tomando una postura sarcástica al respecto.

