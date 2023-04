Mujer boletea a exnovio tacaño y desata fuerte debate en redes; él le llevaba la cuenta en un Excel

La historia de una joven de Medellín se hizo viral en redes sociales luego de que revelara a través de un video de TikTok las cuentas que le hacía la expareja sentimental a una de sus mejores amigas; el hombre, al parecer, tenía un documento en el que detallaba su "inversión" en ella.

Según la mujer, el exnovio de su amiga es el "hombre más tacaño del planeta" al llevar en una lista de Excel cada uno de los gastos con el fin de luego cobrarle; aunque la usuaria aclaró que en parte estaba de acuerdo, internautas empezaron a darle 'palo'.

Además, explicó que pese a que el hombre "ganaba cuatro veces más que ella", no perdía oportunidad para incluir cualquier detalle o inversión en su documento.

La usuaria contó que el 'susodicho' sorprendió a su amiga, pues en el principio de la relación no era tan 'amarrado' con el dinero y que, además, disfrutaba de lugares lujosos y planes de buen comer.

Al parecer, la joven le ayudaba siempre con la cuenta en cada salida pero debido a los gustos del hombre empezó a quedarse "corta", por lo que él le dio la solución perfecta que, además, no alteraba los planes.

"Uno creería que le diría 'no te preocupes, cuando tengas dinero me invitas', pero no. Le dijo 'tranquila, vamos a crear un cuadro de Excel en el que iré apuntando todos los gastos que tendremos durante nuestras salidas y tú me vas pagando'", contó la amiga de la mujer en el video.

En medio del enamoramiento, su amiga decidió aceptar las condiciones, pero la deuda empezó a hacerse más larga pues el hombre incluía desde cenas hasta "mecato", lo que la obligó a ponerle fin a la relación.

Lo que más sorprendió a los usuarios fue que en las pruebas expuestas, el exnovio no se olvidó de detalles como las idas al motel, un regalo y hasta un extintor. Aunque unos estuvieron a favor del "control financiero" en la relación, otros lo criticaron y no lo bajaron de exagerado.

