Mujer celosa se viraliza por escandaloso reclamo a su esposo: "Habla con el demonio de tasmania"

Todos los días por medio de las redes sociales se viralizan diferentes situaciones que llaman la atención de cientos de internautas como el video que te vamos a mostrar hoy en el que se ve a una mujer celosa peleándole a su pareja por teléfono.

En la red de Twitter se difundió un video que fue filmado gracias a algunas personas que pasaban por allí y al percatarse de la situación decidieron parar en el carro para grabar y luego subirlo a internet.

Allí se ve a una joven bastante molesta hablando con su pareja por celular, pero no era una charla común y corriente, pues la mujer estaba bastante enojada, al parecer, porque el hombre cuando terminaba de trabajar no se iba para la casa y, por el contrario, se quedaba con sus amigos.

La joven exaltada dijo: "A qué jugamos… entonces no me sirve socio, no. Así se lo digo sinceramente, con guitarra, lo que usted me dé: coma m… Porque sinceramente usted tuvo que terminar en la casa, del trabajo pa’ la casa, usted está terminando de trabajar y tiene que estar en la casa. Tiene una mujer, tiene cosas que hacer. ¿Cómo que cálmese? Usted con quién cree que está hablando, está hablando con el demonio de tasmania. Entonces dígame cómo es".

Al escuchar las palabras de la mujer los que estaban grabando no pudieron contener la risa pues la forma de reclamar sonó muy gracioso.

Como era de esperarse el video se viralizó rápidamente y cientos de internautas ya dejaron sus comentarios al respecto: "El demonio de tasmania jajajaja yo si creo ... Pero la palabra GONO&%$ no se escucha bien 🤔", "Uy!...como será esta "dama" en casa, con ese vocabulario que tiene , hasta las pulgas se van!..ojo!... el "demonio de Tasmania" anda suelto!", "Me pregunto ¿de donde será? 🙄🙄🙄🙄", y muchos más.

El demonio de tazmania mi papá...



🤣 pic.twitter.com/j123bhpC2x — El Buen Vlado (@VladoBogota) December 30, 2022

