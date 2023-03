Mujer de la tercera edad se casa con jovencito de 26 y ya buscan su primer bebé

Muchos dicen que el amor no tiene límites, horarios, ni conoce de edades, es por eso que cada día es más común ver parejas que se llevan varios años, incluso de allí viene todo el tema de la figura del Sugar Daddy, que en sus inicios tenía que ver con aquellos hombres mayores con dinero, que salían con mujeres jóvenes.

Pero así mismo hay mujeres mayores que salen con jóvenes. En Gerogia se conoció un caso un tanto especial, en el que una mujer de 62 años y un hombre de apenas 26 años se enamoraron perdidamente, hasta el punto que decidieron casarse y ahora planean tener una familia.

Al parecer, el único problema que tienen es el de no poder tener hijos, debido a la edad de la mujer, la cual le impide procrear herederos. Sin embargo, esto no sería impedimento para que la particular pareja cumpla sus sueños, por lo que estarían buscando mujeres que sirvan como madres sustitutas.

La pareja se conoció en 2012 cuando trabajan en una cadena de comida rápida, cuando el joven Quran tan solo tenía 15 años, pero no fue hasta el 2020 que los sentimientos entre ambos afloraron, así lo hizo saber el hombre cuando decidió proponerle matrimonio en una transmisión en vivo con 20.000 personas.

Se casaron en el año 2021 de forma virtual con una transmisión para todos sus seguidores, poco tiempo después abrieron una cuenta en OnlyFans para mostrar su contenido más explícito. La mujer habló con un medio local y relató lo que sentía por el joven:

"Absolutamente, somos nosotros contra el mundo'. 'Nos conectamos a nivel espiritual. No importa la situación, solo tenemos una cierta vibra que se conecta cada vez que estamos cerca el uno del otro (...) 'Es diferente, es increíble, es muy compasivo conmigo y creo que es porque es un hombre más joven", dijo la sexagenaria.

