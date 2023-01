Mujer demanda a su prima por no ir a su boda; ¡le exige casi tres millones de pesos!

Usualmente las bodas suelen ser unos eventos muy especiales para las familias, sobre todo para los seres queridos más cercanos a los novios, en donde todos celebran que la pareja empezara una nueva vida juntos.

No obstante, al ser un evento en el que se invitan muchas personas y requiere una preparación especial, hay ocasiones en las que ocurren imprevistos, los cuales en su mayoría terminan convirtiéndose en anécdotas, que pueden ser positivas o negativas.

Hace unos días se hizo viral un video , en el que se conoció la historia en la que la novia decidió demandar a una de sus primas, debido a que no acudió a su matrimonio, pero no solo tiene que ver con el hecho de le impusiera una denuncia, sino que, también le exige un pago por 600 dólares, lo que corresponde a casi tres millones de pesos colombianos.

La situación fue revelada por un organizador de bodas que vive en Guadalajara, el cual subió su relato a Instagram , el internauta conoció la historia gracias a una de sus seguidoras, que se la hizo llegar a través de las redes sociales.

Según el relato, la mujer recibió la invitación a la boda de su prima, en la que venía incluido un contrato, en donde venía un resumen de lo que costaba cada platillo de los que se iban a servir, los cuales tenían un valor de 600 dólares, indicando que esa cantidad era solo un “préstamos”.

“Le hablé a mi prima y me dijo que no me preocupara si iba a asistir a la boda. No estaba cobrando los platillos, solo necesitaba la confirmación, firmarlo y al final se rompía el contrato, el pagaré y listo”, afirmó la mujer.

La suegra de la protagonista de la historia enfermó, situación que hizo que ella no pudiese asistir al evento, por lo que le hizo saber a su prima que no la podía acompañar en su matrimonio, recibiendo solo un 'Ok' como respuesta, según la mujer trato de llamarla, pero no contestó.

“Jamás tomó la llamada, ni me contestó los mensajes de WhatsApp. Hace un mes me llegó un citatorio a conciliación para que yo liquidé los platillos de mi familia, me rehusé a pagarlos y en estos momentos estoy en medio de una demanda”, así culmina el relato de la mujer, compartido por el instagramer.

