Mujeres en estado de embriaguez acosan a un taxista, la víctima grabó todo

Por medio de las redes sociales se dio a conocer hace poco un video en el que algunas mujeres en estado de embriaguez acosan a un taxista.

Ellas solicitaron el servicio y el joven se dispuso a llevarlas hasta el destino final, pero todo lo que sucedió en el interior del carro quedó grabado en un celular que tenía el joven en la parte de adelante del taxi.

En las imágenes se puede ver cómo una de ellas se sube en la silla, al lado del conductor, y lo toca varias veces mientras junto con sus amigas, que van sentadas atrás, le hace algunas preguntas incómodas y personales al hombre.

Una de esas preguntas fue que si a él le gustaban las mujeres, a lo que el joven le responde que sí, pero solo cierto tipo, respuesta que no le gustó a una de las mujeres y dijo: "No le gusta, vamos a callarnos nomás, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado".

El video que ya se viralizó, fue al parecer difundido por el mismo joven, quien en la filmación escribió: "Ya saben, si no te dejás acosar por una mujer, sos un amargado".

Por lo que se ha difundido en las redes sociales, este hecho sucedió en Paraguay y generó todo tipo de comentarios de los internautas quienes aseguraron que el acoso no tiene género.