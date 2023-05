Niña que no siente dolor, hambre o sueño sorprende al mundo; 'chica biónica'

Un extraño caso que al parecer es único en el mundo, sorprende a los científicos, se trata de Olivia Farnsworth, una niña de tan solo 13 años que no siente hambre, sueño o dolor, razón por la cual se ha hecho eco de su historia, ganándose el nombre de 'chica biónica' a nivel internacional.

Su historia comienza en Huddersfield, Inglaterra , cuando desafortunadamente fue arrollada por un vehículo y arrastrada 20 metros, un accidente que a la mayoría de las personas les costaría la vida o las dejaría con condiciones difíciles de salud, pero para sorpresa de todos, la niña se levantó del asfalto sin mostrar ninguna seña de dolor.

El incidente le dejó marcas de neumático en el pecho y quemaduras en su cuerpo de segundo y tercer grado, unas lesiones bastante dolorosas, sin embargo, los profesionales de la salud que la atendieron indicaron que su reacción al dolor era nula. Precisamente fue gracias a que no tuvo miedo y se mantuvo relajada lo que le salvo la vida, pues sus huesos tuvieron cierta flexibilidad al estar tranquila en ese momento.

La madre de la menor, Niki Trepak, le comentó al diario 'Daily Mail': "El desorden cromosómico le hace inmune al dolor y no tiene ninguna sensación de peligro”, igualmente agrego que “ella no siente hambre, así que no puedo amenazarla como a otros niños diciéndole que si no comes no tendrás esto porque a ella no le molesta".

Los especialistas indican que esto se debe a que la niña tiene una deficiencia en el cromosoma 6, esto hace que ella padezca de una condición que tiene tan solo 100 personas en el planeta, llamada analgesia congénita , razón por la cual no siente ningún tipo de dolor ni respuesta a sensaciones de hambre o de sueño.

