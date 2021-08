Novia tóxica se vuelve viral tras pedirle inusual foto a su pareja

La joven que hizo estallar las redes con su particular solicitud, no le creía a su novio quien le había dicho que estaría con sus amigos. Muchos en redes aseguraron que esta es una novia tóxica a otro nivel.

Al parecer, ella quería hacer una videollamada y él le dijo que no podía porque no tenía Wifi y se encontraba usando sus datos móviles. No conforme, lo indagó respecto a su paradero: "Eso porque no estás en tu casa", le contestó.

El joven, atemorizado le respondió que dónde más iba a estar, a lo que inmediatamente ella le ordenó que le enviara una foto con su almohada. Aunque el joven cumplió con el capricho de su novia, esto no fue suficiente, pues sus dudas no desaparecieron. Inmediatamente le consultó: "¿Con quién estás?". "Un amigo", afirmó.

Pero la desconfianza ya estaba instalada. "Eh. ¿Qué amigo? A ver. Pásame una foto de tu amigo abrazando una almohada". Ante esto, y para evitar una nueva discusión, decidió cumplir con su deseo y le mandó la foto. En la graciosa imagen se lo ve al novio en cuestión mordiéndose el labio y a su amigo abrazando la almohada y posando para la cámara.

Pareja tóxica viral /Foto: Contexto Tucumán

Las imágenes fueron compartidas en Twitter e inmediatamente se viralizaron. Varios usuarios en redes sociales aseguraron que este tipo de actitudes no son sanas para ninguna relación, mientras que a otros les causó gracia la situación.