Luego de la ruptura de la cantante Shakira con su exesposo Gerard Piqué, ha sido polémica desde hace más de seis meses, en los que desataron todo tipo de rumores, pues además el exfutbolista inició una nueva relación con una joven, varios años menor que él; por lo que muchos fans estuvieron al pendiente de cualquier movimiento y comentario de los famosos.

Aunque, hace poco se oficializó que la cantante decidió cambiar su lugar de residencia junto a sus hijos Milán y Sasha, después de ganar la custodia de los menores. Sin embargo, los lujos no mermaron, ya que también se filtró información sobre su nueva casa en Estados Unidos, donde incluso contarán con un lago privado, pues presuntamente quiso alejarse de Barcelona, ciudad en la que vivió un gran tiempo acompañando al jugador.

Sin embargo, recientemente Gerard hizo un comentario que desató una gran polémica, "Mi expareja, pues, es Latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Son gente que no tienen vida". Ante esto, miles de personas respondieron, sintiéndose bastante ofendidos por la discriminación que presuntamente lanzó el hombre.

Ante esto, la famosa decidió postear desde su cuenta oficial de Twitter, "Orgullosa de ser Latinoamericana", junto a todas las banderas representativas de los países; de este modo se creó toda una polémica en la red social, aunque hubo un comentario que llamó la atención de muchos, pues aseguraba que el español no solo ofendió a los venezolanos, país natal de Shakira, sino que decidió hacerlo en grande.

Después de que muchos afirmaran que nació en Barranquilla, Colombia respondió: "Shakira es VENEZOLANA, VALENCIANA Y MAGALLANERA, ningún colombiana, nada", haciendo referencia a equipos de futbol y la ciudad bolivariana e incluso adjuntó una captura de pantalla de internet en la que se veía su nacionalidad venezolana.

Al parecer todo trató de un rato de comedia con el sentido de confundir un rato a varios personajes, incluso comentaron que la situación inició desde una polémica en la que se discutió si la arepa era colombiana o venezolana.

