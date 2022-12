Por esta fotografía acusan a Kim Kardashian de consumir COCA

Definitivamente a los usuarios en redes no se les pasa nada, aprovechan cualquier ‘papayaso’ que da una celebridad para ponerla en boca de todos.

Precisamente eso pasó con Kim Kardashian, quien luego de hacer una aparición en Snapchat, dejando ver una mesa detrás suyo en la que sobresalían dos líneas blancas, las que muchos aseguraron que se trataba de cocaína.

La foto con dos lineas de "azúcar" de #KimKardashian

¿Será? pic.twitter.com/JKDiS8WPq4 — Dispara Margot (@disparamargot) July 12, 2017

La polémica imagen le dio la vuelta al mundo y recibió comentarios de todo tipo.

Ante las críticas, la misma Kim aclaró lo sucedido, afirmando que se trataba del material de la mesa. Para probarlo acercó la cámara al objeto y explicó lo que realmente era.

"¡No eran caramelos en mi mesa!¡Siempre fue mármol!... Vamos. Yo no hago eso... No es mi estilo de vida, nunca he sido así", aseguró en un video publicado en Twitter.

Just a marble table 😂😂😂 pic.twitter.com/5GA14ptvqy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 12, 2017