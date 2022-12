Por un divertido y GRACIOSO baile, un albañil argentino se vuelve FAMOSO

En un video, publicado en redes sociales, se ve a un albañil que empieza a entonar una divertida canción relacionada con su labor.



El hombre es de origen argentino, su nombre es Damián ‘Chiquito’ Gómez y su particular baile se ha vuelto tan viral que hasta de los medios de comunicación reconocidos en San Juan, Argentina, lo han buscado para preguntarle por ‘el nuevo hit’.



Publicidad

Te puede interesar: La hija del ‘Pibe’ Valderrama, toda una CALIDOSA pa’ bailar champeta



“Yo tenía preparado más o menos el coro y la canción obviamente. Se lo mostraba a mis compañeros de trabajo y ellos no me miraban con entusiasmo. Los cansé con el tema hasta que me dijeron que si y yo quería hacer un video”, fue lo que contó el albañil al canal 13 San Juan.

Publicidad