Relato de un menor de edad causa conmoción en Medellín; “El monstruo de mi cuarto”

Hace unos días se hizo viral un relato de un joven en un concurso conocido como ' Medellín en 100 palabras', el escrito que se llevó el premio dejó desconcertados a sus lectores y a todos los internautas que han tenido la oportunidad de leerlo.

El concurso tiene como propósito contar en un texto de máximo 100 palabras un deseo, sueño, suceso, pensamiento, entre otros, que tuviese que ver con un ser querido o alguna situación cotidiana que pudiera ser retratada y plasmada en el papel.

Para dicho concurso participaron jóvenes que residen en toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de municipios como Barbosa, Envigado, Bello, Itagüí, Copacabana, Sabaneta, Medellín y muchos más.

El texto ganador “El monstruo de mi cuarto” causo conmoción en los lectores, ya que solo con el leer el título dejó intrigados y muy incómodos a muchos espectadores, Miguel Ángel López Henao, un joven de 15 años, es quien escribió el cuento que tiene impactado a todos los antioqueños y a los colombianos que empiezan a conocer el relato.

“Mi casa queda en una loma cerca a la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más. Pero mi mamá le dice amor”, escribió el joven para concursar.

Lo impactante del relato y la forma sutil e inocente con la que el joven cuenta lo que parece una mala experiencia, ha causado revuelo, una usuaria al leer el cuento tomó captura y lo difundió por redes sociales, viralizando el inquietante texto, ya que según ella quedó bastante preocupada al pensar por lo que puede estar viviendo el menor.

Que el arte contenga a los monstruos y no la realidad



