Renunció a su empleo para actuar como perro en una página para adultos

Jenna Phillips ha llamado la atención en redes sociales por su interesante y muy comentado cambio de vida. Resulta que la joven de 21 años pasó de trabajar como optómetra en Austin, Texas (Estados Unidos) a imitar perros en internet para contenido adulto.

Según ella, gana mucho más dinero que su anterior trabajo, pero que, además, no lo hace solo por eso, sino porque “en su corazón siempre pensó que era un cachorro”.

Por un lado, crea contenido ‘más suave’ para la popular red social TikTok en donde ya tiene más de 122.000 seguidores con solo unos pocos videos que ha publicado. En ellos se le ve imitando situaciones comunes en la vida de los perros y sus dueños.

Por otro lado, en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans tiene suscriptores que pagan hasta 20 dólares por ver videos exclusivos en donde persigue pelotas, toma baños o sale a pasear, en todos desnuda, pero haciendo de perro.

“Me siento como un perro: solo quiero rodar, jugar a la pelota, que me rasquen la cabeza, correr y jugar. Todo de eso. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía fingir que era un cachorro cuando era pequeña. Realmente amo los elogios, me encanta escuchar ‘buena chica’. Hace que mi corazón se derrita cada vez”, dijo la joven al portal británico Unilad.

Durante un año y medio sus contenidos para adultos eran cosas más sencillas, pero luego se dio cuenta que había más personas interesadas en la “escena del juego de mascotas” y se arriesgó a más.

“Pensé, ¿por qué no creo el mercado? Sé que hay una demanda, así que, ¿por qué no la proporciono? Ahora es mi trabajo a tiempo completo. Mis ingresos han aumentado 100 veces desde que empecé a generar contenido de juegos para cachorros. Estoy ganando seis cifras al mes”, explicó.

Ahora no solo hace videos generales, sino que atiende pedidos de contenido por los que llega a cobrar hasta 1.200 dólares.

“Hago videos personalizados, y lo máximo que he cobrado por un video fue USD 1.200. Si alguien me dice lo que quiere, le daré una cita. Cuanto más excéntrico lo quieras, más costará”.

Cuenta también que entre las peticiones que le hacen, algunos suscriptores le piden que grabe con animales, pero ella asegura que no hay, ni habrá nunca animales involucrados en sus filmaciones.

Al final dijo: “Esto es lo que más me gusta hacer. Me siento tan agradecida de ganarme la vida haciendo algo que estaría haciendo incluso si no hubiera dinero involucrado. Mis fanáticos hacen mi mundo. Estoy muy agradecida por ellos”.

