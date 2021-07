Se le cayó un diente, se lo puso al ratón Pérez, pero no se lo llevó porque tenía caries

Una mamá se hizo viral tras darle una gran lección a su pequeña hija Elisa, pues en vez de dejarle un regalo a nombre del ratón Pérez, le dejó una carta en donde le explicaba que no le iba a obsequiar nada mientras no se cuidara los dientes adecuadamente.

La mujer acostumbró a Elisa a que cada vez que se le caía un diente le daba dinero o un regalo como pago a nombre del ratoncito Pérez y siempre lo encontraba bajo su almohada.

Sin embargo, como pequeña no se bañó los dientes como se debía, debido a que el diente fue encontrado lleno de caries, decidió cambiar la dinámica del famoso ratón.

Su madre decidió darle una hermosa lección, ya que en vez de darle dinero o regalos, le dejó una carta que le decía que el ratón no le dejaba nada debido a su descuido con los dientes.

“Hola Elisa me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sabritas, espagueti y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago. ", decía la nota.

Asimismo, agregó el famoso ratón, que si quería recibir un obsequio debía lavarse los dientes tres veces al día, además de usar hilo dental.

"Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental. Espero volver pronto Elisa”, puntualizó.

Cientos de internautas no pararon de reír con la ingeniosa carta y felicitaron a la madre, pues creen que ahora la niña se esforzará por lavarse los dientes para la siguiente vez que se le caiga un diente, si recibir su premio.

Mientras que otros usuarios le recomendaron a la pequeña no pedirle más al ratón Pérez sino al hada de los dientes, pues según dijeron no suele ser tan exigente y trae dinero en dólares no en pesos.