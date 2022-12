¿Se les fueron las luces? ALUMBRADO navideño llamó la atención de los mal pensados

Melissa Martínez quedó sorprendida con una fotografía que vio en redes sociales, tanto así que la compartió en su perfil de Twitter.

La imagen es de un alumbrado navideño, el cual algunos han creído, al verla de primerazo, que son luces con forma de pene.

"¿Este alumbrado navideño es real? No, no, no, yo no lo puedo creer", escribió la periodista.

Pese a que muchos se confundieron, en realidad se trata de unas velas con un par de bolas.

Este alumbrado navideño es real? no no no yo no lo puedo creer. pic.twitter.com/79oRrrz39w — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) December 14, 2018

Aunque se desconoce el lugar donde ocurrió, la foto ya es viral.

