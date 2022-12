Se tomaba una foto con una SERPIENTE y casi lo estrangula

Uncon una serpiente pitón sobre sus hombros.Sanjay Dutta había sido llamado por aldeanos de

Bengala Occidental, en India, después de que una pitón de 40 kg engullera a una cabra viva.

Una vez llegado al lugar, en lugar de meter a la pitón en un saco como medida de seguridad, el guardia forestal la apoyó sobre sus hombros por detrás del cuello y posó para las

Pero, la serpiente se enrolló en su cuello y el hombre tuvo que batirse para deshacer ese abrazo que podría ser mortal. Finalmente, logró zafar del estrangulamiento, indemne pero con el rostro y cuello por completo colorados.



Sin embargo, Sanjay Dutta confesó a la AFP: "mi primer reflejo fue salvar a la serpiente. La coloqué sobre mis hombros y le mantuve la boca cerrada con firmeza".



"No tenía miedo (...) De haber sentido pánico, podría haber sido mortal", añadió.



La pitón roca india es una especie no venenosa, pero puede rápidamente matar a su presa al cortarle con su abrazo el flujo sanguíneo. Pueden medir hasta 10 metros de largo.



Al no contar con un saco apropiado para transportarla, el guardia forestal la llevó en su coche hasta un lugar seguro en plena naturaleza, donde la liberó.