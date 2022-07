Se viraliza video en el que una madre le cobra arriendo a su hija para "prepararla al éxito"

Por medio de la plataforma de videos de TikTok se viralizó hace poco una filmación en el que se muestra que una madre le cobra arriendo a su hija para según ella, prepararla para el éxito.

En las imágenes se puede ver que la mujer le hace firmar un contrato a su hija de 18 años en el que dice que le cobrará un dinero para poder vivir en la casa. Según lo que dice la mujer, con esa situación su hija aprenderá a defenderse en diferentes situaciones de la vida.

"Fui madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo", aseguró la mamá.

Ella espera que su hija le dé una mensualidad de 100 dólares, lo que en pesos colombianos al cambio de hoy serían uni 437.496. Además, el documento tiene varias cláusulas que podrían poner fin a la relación de vivienda.

El video fue publicado en la cuenta de un usuario en TikTok llamada @c_d_g y hasta el momento cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de personas que opinan que no es buena idea, mientras que otros dicen que es una buena estrategia: "un día ella te va a golpear con un martillo probablemente", "me alegro de que mis padres me quieran", "Mis padres hicieron esto y ya no nos hablamos, así que buena suerte, supongo.", y muchos más.