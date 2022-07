Te contamos cuáles son los emojis más raros en redes y su significado

Los emojis nacen por la unión de las palabras emoción e icono como una forma de expresar sentimientos, inicialmente se creaban a partir de los signos de puntuación con los que se realizaban aparentes caras expresando diversos gestos.

El generar una mejor comunicación le dio la idea a la empresa japonesa NTT Docomo de lanzar los primeros 176 emojis para los celulares, donde el encargado de los diseños fue Shigetaka Zurita en el año de 1999, las pequeñas figuran eran pixeladas y tenían relación con las palabras que se quisieran expresar en determinado momento.

Hoy en día esta función es vital para poder expresar muchas emociones e incluso sentimientos y situaciones al momento de escribir algo a cualquier persona.

“Son un concepto que lleva siglos atrás. A los ideogramas, jeroglíficos y otros caracteres gráficos que nos permiten completar un hermoso arco que abarca toda la historia humana”, expreso Paola Antonelli, curadora de diseño del MoMA.

En la actualidad se cuenta con más de 1.800 emojis en todos los smartphones, la mayoría de estos no son utilizados porque no se sabe con qué tema de la conversación se pueden relacionar y no se logran comprender, a excepción de algunos que se utilizan con mayor frecuencia al ser más obvios y expresivos.

Entre los emojis complicados está la flor blanca, se identifica como un sello que es utilizado en los colegios japoneses cuando el trabajo del alumno es demasiado bueno. La versión de este dibujo en Apple incluye un texto en japonés que significa “Muy buen trabajo”. 💮

Un emoji en particular es el Onsen, que hace referencia a las aguas termales de origen volcánico; se puede llegar a confundir con una bebida caliente, pero no es así, debido a que personas fuera del país japonés no logran entenderlo, se han propuesto cambiarlo. ♨️

Uno de los emojis bastante reglamentario es el símbolo japonés de novato, se confunde con una flecha pero en realidad es una insignia que en Japón deben llevar los conductores durante su primer año de conducción. 🔰

El particular diseño en forma de flor, nombrada pegatina de nombre, se trata de una placa para el nombre que ponen en las escuelas infantiles japonesas.📛

Por otro lado, están las personas con las manos sobre la cabeza, en x o con la mano haciendo un simple gesto. Los brazos arriba significa “bien, vale”, los brazos formando una x se relaciona con un “no” y el gesto con la palma de la mano levantada representa a una persona en un puesto de información. 🙆🏻‍♀️ 🙅🏻‍♀️ 💁🏻‍♀️

Lo que quizás se puede confundir con un tipo de clínica o de parroquia en realidad es un emoji referente a las oficinas de correos japonesa. 🏣

El mundo de los famosos emojis cada vez avanza más, haciendo que cada dibujo se relacione con gran sentido a la vida cotidiana de las personas.