¡Tremendos cachos! Joven encontró a su novio siéndole infiel en concierto de Rosalía

Por medio de las redes sociales se viralizan todos los días diferentes historias de usuarios que cuentan experiencias, como la de una joven que abrió su corazón y reveló que encontró a su novio siéndole infiel durante el concierto de Rosalía.

En Twitter la joven escribió: "Con mi ex habíamos comprado las boletas para ver a Rosalía, lo llamé para que me la diera o me la vendiera y el maldito me dice que dizque las empeñó, obvio me tocó comprar una a último momento y pues me lo acabo de encontrar con la que me puso cacho...".

Publicidad

Luego, con algo de tristeza finalizó escribiendo: "La verdad es que quiero llorar, pero mi cuerpo sabe que no vale la pena y no me lo ha permitido, pero les digo que me siento mal".

Al finalizar la noche, la usuaria contó que estaba un poco mejor y segura que ese hombre no le convenía: "Así llegué: linda y feliz porque después de ese asqueroso encuentro, me dieron bebidas, hamburguesas y un vape gratis, además conseguí transporte muy rápido. De verdad que ahora la vida me sonríe tanto que cada vez me queda clarísimo que ese man me robaba todo lo bonito de ser".

así llegué: Linda y feliz porque después de ese asqueroso encuentro, me dieron bebidas, hamburguesas y un vape gratis, además conseguí transporte MUY rápido. De verdad que ahora la vida me sonríe tanto que cada vez me queda clarísimo que ese hp me robaba todo lo bonito de ser pic.twitter.com/PbJLt9rAk3 — laura🥭 (@pastizall) September 1, 2022

con mi ex habíamos comprado las boletas para ver a @rosalia …lo llamé para que me la diera o me la vendiera y el maldito me dice que dizque las empeñó, obvio me tocó comprar una a ultimo momento y PUES ME LO ACABO DE ENCONTRAR CON LA QUE ME PUSO CACHO qué gonorreaaaaa — laura🥭 (@pastizall) September 1, 2022

A raíz de esta historia, varios usuarios de Twitter la felicitaron por haber terminado con la relación que poco le aportaba: "Los hombres siempre son así de peyes jajajaja", "Ni cheque es plata, y ni hombre es gente.", "Amiga pero tipo tu pusiste plata pa las primeras boletas? Que maldito ladrón, y honestamente, te hubiera dicho la verdad que jartera esos manes, te abrazo muy fuerte", "La vida siempre nos pone en el lugar correcto y quita lo que no nos deja ser... viene lo mejor!".

Publicidad

Te puede interesar: Lina Teteiro habló de su hospitalización - La Kalle

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados