Video: abuela levanta a cachetadas y correazos a sus nietos por hacerse tatuajes

La reacción de una abuela en México , que había advertido a sus nietos que no se tatuaran, se ha convertido en uno de los videos con mayor viralidad en redes sociales de todo el mundo, durante los últimos días.

Los hermanos, que se mandaron a tatuar sin el consentimiento de la señora, son reprendidos a gritos, cachetadas y hasta correazos por parte de la mujer que no puede contener su ira al ver contrariadas sus órdenes.

Publicidad

Las imágenes, compartidas por el usuario de TikTok @_alexander_mg, muestran la reacción de rabia de la mujer que, sin poder contenerse, la emprende a cachetadas contra uno de ellos.

“Mira lo que dice, mira lo que dice”, le dice uno de los nietos a la mujer, quien se niega a leer el tatuaje mientras castiga a uno de ellos a bofetadas.

“No me importa lo que dice, te dije que no quería”, dice la abuela para después emprenderla contra el otro nieto; pues tras reprender a uno de sus nietos se dirige al otro joven para seguir con la 'cantalet'a: “Ven acá Roberto, yo no estaba jugando”.

Publicidad

Después, la abuela entra a la vivienda para sacar una correa para castigar a sus desobedientes nietos.

Publicidad

“¡No estaba jugando, no estaba jugando! Roberto ven para acá, me va a dar un infarto si no me haces caso”, dice la mujer fuera de sí, mientras que los jóvenes no pueden contener las risas.

“No me respetan, yo les dije que no”, se escucha al final del video, cuyo éxito resultó inesperado para los jóvenes.

El caso, que ha sacado millones de risas en el mundo de las redes sociales, se registró en la población mexicana de Sinaloa, Culiacán.

Publicidad

Te puede interesar este video:

Predicción sobre Gustavo Petro advierte de cáncer de estómago