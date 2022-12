Video: Adulto mayor le dio tremenda cachetada a una mujer porque su perro le ladró

Terrible acto de intolerancia se presentó en el parque del barrio Pasadena en Bogotá, luego de que un perro le ladrara a un sujeto que iba circulando por el lugar, pues el hombre al molestarse fue y se acercó a la dueña y la cacheteó sin compasión, según informó CityTV .

En la grabación se puede ver como el hombre enfurecido se acerca a la mujer y la cachetea. De acuerdo con la hermana de la mujer, él adulto mayor le pidió que por favor cogiera ese perro porque le estaba ladrando. Sin embargo, su hermana consideró que su mascota era demasiado indefensa para atacarlo por lo que hizo caso omiso.

El hombre al darse cuenta, le dijo que le iba a patear el perro si no lo alzaba, a lo que la mujer le dijo que lo pateara y comenzó a grabarlo.

El adulto mayor de la rabia se acercó a la mujer y la abofeteó. Posteriormente, la dueña del perrito lo demandó.

Tras la publicación, internautas criticaron al hombre, mientras que otros lo defendieron, pues aunque consideren que no está bien lo que hizo, no pueden creer que a la mujer le hubiera costado alzar el perito. Asimismo, alegan que el animal no tenía correa como se exige.

“Primero el perro debe salir al sitio público con correa. Segundo, al momento de que el perro le ladre al viejito, la dueña de la mascota tuvo que pedir disculpas y ponerle la correa al perro como dice la ley, etc”, fue uno de los comentarios.

