Video: familia de jabalíes ‘asaltó’ a una mujer en estacionamiento de Italia

En video quedó captado el momento exacto en el que una familia de jabalíes acorraló a una mujer que acababa de hacer unas compras en un supermercado en Italia . Al parecer, los animalitos sabían que cargaba comida y por hambre persiguieron a la señora hasta que esta voluntariamente les dio las bolsas.

Según el medio ADN40, la invasión de estos animales salvajes en Italia no es anormal, pues debido a que no hay depredadores en la zona, su población ha aumentado y algunos han empezado a invadir las ciudades. Aunque afortunadamente los animales no agredieron a la mujer, se teme que estén sueltos porque pueden ser peligrosos.

Por su parte, la Asociación Italiana para la Cultura Rural (ACR) afirmó que no se puede permitir que deambulen sin control por las calles y pidieron a las autoridades que intervengan.