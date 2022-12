Video: Habló de los “terribles” OBSTÁCULOS en su vida y la llenaron de memes

La influenciadora Mariana Rodríguez Cantú se volvió viral en redes sociales tras hacer varias confesiones en un video de Instagram.

La intención de la joven era compartir con sus seguidores los obstáculos por los que ha tenido que pasar en la vida, pero tuvo un resultado inesperado.

“A los que hace un año se acuerdan de cuando perdí mis chanclas, cuando se me cayó el iPhone, cuando se me cayó el San Benito que aquí tengo, no sé, todos esos obstáculos que me ha tocado vivir y que ustedes han sido parte de todos los obstáculos y los momentos más contentos y felices”, dijo la joven.

Los comentarios, burlas y hasta memes no se hicieron esperar, pues para muchos fue “ridículo” lo que dijo.

Estos fueron algunas de las reacciones en Twitter:

La persona que se encontro las chanclas de Mariana Rodriguez despues de q las perdio pic.twitter.com/IaIwo7Ht4V — M. Bison (@bolisypaletass) July 9, 2019

Yó - Mamá tengo miedo de perder mis chanclas como Mariana

Mi mamá - Decías Pendejo?#PrayForLasChanclas pic.twitter.com/w4BG0LQHyC — La Verdura dura (@verdadatope) July 10, 2019

Esto es a lo que yo llamo buena publicidad 😂😂#PrayForLasChanclas pic.twitter.com/UCdNzP4zml — Marce (@marce5876) July 10, 2019

