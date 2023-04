VIDEO: jóvenes arman mesa y comen pastas dentro de un TransMilenio; el vino no faltó

Todos los días por medio de las redes sociales se viralizan fotos y videos que llaman la atención de millones y millones de internautas y no es casualidad que la mayoría de estas situaciones se presenten en TransMilenio, puesto que es el sistema de movilización más usado por cientos de bogotanos que buscan llegar a sus destinos.

Hace poco por medio de TikTok se difundió un video que ha generado todo tipo de comentarios y es que no es para menos, pues cuatro jóvenes protagonizaron una escena salida de lo común.

Gracias a un usuario quedó registrado el momento en el que las personas se acomodaron en el espacio que está destinado para personas con sillas de ruedas o mamás con coches de bebés. Allí armaron una mesa con sillas y se acomodaron para cenar, por lo que se les vio comiendo pastas y de bebida llevaron un vino.

Bajo la atenta miradas de los demás pasajeros, los jóvenes disfrutaron de su momento, compartiendo entre risas y dejando un recuerdo inolvidable para los colombianos.

El video ya se viralizó en diferentes plataformas digitales y los internautas no han dudado en comentar al respecto: "Dice prohibido comer no entiendo porque la gente acá hace lo que quiere y donde quiere, por eso está este país así porque acá no hay ley ni reglas ni quien las haga cumplir", "En el transmilenio no haya ningún tipo de control, beben licor, cerveza, ahora ponen mesa y cenan... en fin...", "Majaderos llamando la atención; se nota que es lo más sabroso que han vivido y comido".

Respecto a este tema, TransMilenio se pronunció y rechazó el actuar de los jóvenes, así mismo, recordaron que en el Manual del Usuario y el Capítulo III del Código Nacional de Policía y Convivencia se habla sobre la convivencia de las personas en el transporte público.

