VIDEO: la historia de la curiosa mujer que acostumbra a hacer 'conejo' en Medellín

A través de las redes sociales , han circulado un par de videos que aparentemente son de la misma mujer, quien según los denunciantes, acostumbra a pedir servicios de taxi y no pagar las carreras, como se puede ver en uno de los metrajes, el cual se hizo viral en internet.

Esa grabación se dio a conocer en varias cuentas de Twitter , donde se compartieron las imágenes, en ellas se puede ver el momento en el que el taxista, muy ofuscado, sube hasta la plazoleta de comidas, de lo que aparece un centro comercial, donde en una de las mesas se encontraba la mujer tomando café como si nada, es en ese momento en el que el conductor la increpa airadamente, diciendo que no le pagó la carrera.

Demostrando un cinismo sin igual, la mujer le indica al taxista que no le va a pagar el servicio, según ella, porque le cobró mucho. Al parecer, y según relata el conductor, ella le dijo que ya le pagaba, se bajó y jamás volvió, razón por la que el hombre la busco dentro del centro comercial. Aunque el video no permite ver la resolución del pleito, se puede ver que los trabajadores del lugar intentaron sacar al conductor.

Taxista denuncia que esta mujer no le gusta pagar las carreras a Taxistas....uno de ellos la confronta y esta es su reacción. pic.twitter.com/SZCheIceqH — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2022

En otro de los videos, se ve a la que parece la misma mujer, dentro de un bus de servicio público, siendo increpada por el conductor, quien le dice que no pagó el pasaje y que debe cancelarlo, pero igual que en el anterior metraje, la mujer se niega a pagar, sacando escusas como que no tiene dinero o que como la están tratando de ladrona no va a cancelar.

Lo último que se sabe, fue un llamado que hizo una cuenta de Twitter @Denunciasantio2, quienes hicieron un llamado a los familiares de la mujer: "Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella. Paso hoy en un restaurante cerca a la 70 altura de mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le reboto. Luego dijo que iba a sacar dinero", acompañado de un metraje en el que se ve a varios uniformados de la Policía, pidiéndole lo que parece es el pago de lo que pidió en el restaurante.

Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella..Paso hoy en un restaurante cerca a la 70 altura de mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le reboto. Luego dijo que iba a sacar dinero pic.twitter.com/GfbbJMyKOs — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 4, 2023

