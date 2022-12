VIDEO: ¡La youtuber que apareció con las piernas PELUDAS en sus redes sociales!

“Los pelos, son salud, son vida, son amor, y aunque os cueste creerlo a muchos, sí, son higiénicos”, dijo la youtuber española, Queen of Pop, también conocida como @Akapoulainne.

Queen of Pop compartió una historia en la que luce sus piernas completamente cubiertas de bello, lo cual encendió las redes sociales, generando comentarios en que la acusaban de ser “antihigiénica” o calificaban la publicación como algo “de mal gusto”.

Sin embargo, otros de sus seguidores la respaldaron, restándole importancia al hecho y enviando mensajes de apoyo.

Por su lado, la YouTube respondió a las críticas diciendo “He recibido muchísimos comentarios de amor y apoyo, pero también muchísimos de rechazo y odio por un video superinocente que subí ayer sin ninguna intención ‘feminista’ ni reivindicativa, lo cual me conduce a pensar que todavía existe un problema y que no estamos tan avanzados como sociedad ni tan liberadas como mujeres como creemos”.

Poulainne, cuenta con más de 50 mil seguidores y no se arrepiente de nada.

