Video: Le coqueteó a una mujer con 92 millones de dólares en su cuenta y el resultado fue inesperado

Sucedió en la barra de un bar de Estados Unidos, cuando un hombre común y corriente, vestido con gorra y camiseta amarilla, se acerca a una mujer que bebía una cerveza. El sujeto de la nada, saca su celular y le enseña de forma humillante el capital que poseía en su cuenta bancaria.

El hombre quería coquetear a la mujer con sus más de 92.802 millones de dólares, pero ella lo vio como un gesto arrogante, machista y descortés. "¿De verdad crees que eso me va a impresionar?" contestó la mujer, a lo que el hombre le responde que "sí, debería".

Incómoda con la situación, la mujer exigió respeto y le aclaró que no estaba interesada en lo más mínimo. El video grabado por una amiga de la víctima, no tardó en ser viral y muchos internautas cuestionaron el hecho, pues no podían creer que existieran hombres así.

"Este es el mejor ejemplo de vergüenza que he visto en mucho, mucho tiempo", "El gesto de la mujer fue tan satisfactorio que ni siquiera lo puedo describir". Incluso, otros usuarios creyeron que el hombre había obtenido esa cantidad de negocios no fiables.

El hombre al ver que no logró su cometido, recriminó a la mujer tratándola asegurando "que ella y su vida no valían nada", que estaba pérdida con la decisión que acababa de tomar y volvió a echarle en cara su suma de dinero.

Publicidad

Al final, la mujer ni siquiera pidió que le pagará su cuenta y el sujeto tuvo que devolverse con su dinero a casa y con importantes lecciones como ser amable, caballeroso y no olvidar que las mujeres tienen valor pero no precio.