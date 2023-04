VIDEO: mujer a punto de saltar de un puente fue salvada por un policía en Bogotá

Dentro de las problemáticas sociales que aquejan a las grandes ciudades, no solo de Colombia, sino en el mundo, se suman los casos de intento de suicidio por parte de ciudadanos, llegando a una cifra de miles de personas por año, por lo que algunas entidades buscan estrategias para mitigar esta problemática.

Hace algunos días se conoció un video en el que una mujer decidió acabar con su vida lanzándose de un puente hacia un río, esto sucedió en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá , pero gracias al apoyo y pronta atención de personas que alertaron a las autoridades, lograron evitar la tragedia.

Al lugar llegó un uniformado de la Policía , quien de una manera valiente e inteligente, logra acercarse a la mujer, preguntándole que tenía, para poder llegar a la baranda del puente y tomarla fuertemente de los brazos, evitando que lograra lanzarse, aunque la mujer se soltó una vez el oficial la tomó con fuerza.

"Me acerco a la señorita y le manifiesto que me indique que requiere para brindarle el apoyo", indicó el uniformado, que de inmediato pidió a más hombres que se encontraban allí que la tomaran fuerte y la sacaran, tarea que realizaron rápidamente, salvando la vida de la mujer.

La mujer gritaba que no la ayudaran y lloraba desconsoladamente, haciendo contraste con los gritos del policía: "No la suelte, no la suelte, cójala, cójala", quien al sacarla de esa situación pidió atención médica para la mujer, llevándola a un centro asistencial para brindarle ayuda especializada.

La Secretaría de Seguridad resaltó el trabajo del patrullero Esteban Torres, quien fue el ángel de la guarda de esta mujer, ya que supo acercarse a ella, creando una atmosfera de comprensión con la que logró tomarla de los brazos y así salvarle la vida.

