VIDEO: mujer lanzó cohete lleno de pólvora en plena vía pública y le cayó a una patrulla de Policía

El uso de pólvora en festividades como la Navidad o el Año Nuevo divide opiniones en la población, ya que mientras algunos buscan que esta práctica sea evitada, la venta de estos artefactos en fechas decembrinas se dispara.

Tal fue el caso de una mujer, quien a través de redes sociales vivió un momento de susto gracias a la pólvora. En la grabación, ella trata de prender un cohete, pero, al encenderlo, cayó encima de una patrulla de policía.

Publicidad

Incluso, en el video, un acompañante de la mujer le alcanza a advertir sobre la presencia de la patrulla: "Va a pasar un carro". Sin embargo, momentos después, el cohete lleno de pólvora explotó en la parte delantera del vehículo, lo cual alteró a la policía.

El gracioso momento, que ya acumula más de cinco millones de reproducciones en redes y miles de comentarios, fue grabado en Hermosillo, Sonora, México.

Estos son los efectos de la pólvora en los animales

En diálogo con Noticias Caracol, la senadora Andrea Padilla y la médica veterinaria Carolina Alaguna hablaron de los riesgos de la pólvora en la vida de los animales y cómo trabaja el Gobierno Nacional para este tipo de actividad y prever la salud de estos.

Publicidad

“Es verdad que hay ciertas predisposiciones de raza, pues algunas son más acomodadas a los sonidos, pero también es cierto que los animales de granja que son considerados presa son mucho más nerviosos (…) Las gallinas tienen algo que se conoce como histeria aviar y es con la presencia de ruidos muy fuerte para amontonarse y generar ruido”, informó la doctora.

Según la doctora, los animales son seres sintientes que tienen su propio sistema nervioso y pueden percibir emociones, por lo que pueden tener miedo, angustia o ansiedad.

Publicidad

“Cuando aumenta el gasto cardíaco, básicamente, los animales pueden morir. He visto perros que casi fallecen por estas actividades que la gente después me llama y me cuenta de animales que sufren muchísimo (…) Hemos visto casos de mascotas que se tiran por el desespero por el ruido o que tienen paros cardiacos”, aseveró.

Te puede interesar: Hombre con traje de Papá Noel y en trineo reparte felicidad en Bogotá