VIDEO: Padres llevaron a joven a la iglesia para que jurara que no volvería a hablar con su exnovio

A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que, aparentemente, los padres obligan a una adolescente a jurar ante la iglesia que cortaría la comunicación con su exnovio; usuarios han dejado divertidos comentarios.

El "divertido" video fue publicado en TikTok y ya cuenta con más de 11.5 millones de reproducciones.

Publicidad

En las imágenes se puede ver a Iveth, como fue identificada la joven, llegando al lugar religioso en compañía de sus padres, quienes, de manera "desesperada", buscaban ayudar a su hija, aparentemente, 'pegada' a su antigua relación.

“La llevaron a jurar para que no le hable a su ex”, se lee en la descripción del video.

Publicidad

En la misma publicación comentó la joven: “Gracias por exhibirme, qué detalle”.

Varios usuarios estuvieron de acuerdo con el actuar de los preocupados padres, mientras que otros tomaron la situación con burlas, pues según ellos, conocen varios personajes que deberían hacer este "ritual".

Publicidad

“No me río porque bien podría ser yo”, “medidas extremas que sí ando necesitando la verdad”, “que no lo vean mis papás”, “yo, en unos meses”, “esto me va a tocar hacer a mí”, “no sé cómo no se me ocurrió antes”, “soy yo, próximamente”, son algunos de los comentarios en la publicación.