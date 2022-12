Video: Pareja fue sensación en redes por su peculiar forma para bailar merengue

El video de una pareja bailando merengue en un patio, ha generado todo tipo de reacciones en redes por la manera en la que mueven su cuerpo.

Aunque se desconoce el origen del video, muchos siguen encantados con el zapateo y movimientos de sus piernas.

La química y la coordinación impresionó a los cibernautas de las distintas redes sociales.

“Grandes líderes del merengue”, “descubrí que no sé bailar merengue”, “yo me desbarataría si intento eso”, “lo máximo, me encantan”, son los comentarios que han recibido.

A continuación, mira el baile de la pareja del momento:

Pudimos ser tú y yo, pero te gusta bailar merengue normalito. pic.twitter.com/AgdzgB3Ls8 — La Señora 🐺 (@misslesleywolf) October 7, 2020