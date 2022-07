VIDEO: Parodian video de 'Mi bebito fiu fiu' con presentación de Marbelle a Uribe

Algo que nos ha dejado claro las redes sociales es que a los internautas no se les pasa ni una. Su creatividad y capacidad de reacción ante las diversas situaciones que se presentan en el mundo, es realmente sorprendente. Para la muestra de un botón está la parodia que le montaron a el video en el que aparece la artista colombiana Marbelle, cantándole al ex presidente Álvaro Uribe, durante una reunión del Centro Democrático, que tuvo lugar en un prestigioso hotel, por motivo de su cumpleaños.

Se trata de la canción que se ha hecho tendencia, la cual se titula "Mi perrito Fiu Fiu" , la cual titularon en esta ocasión "Mi paraquito Fiu Fiu". Aunque si bien, la letra de la canción sigue siendo la misma de la original, el enunciado con el que se publicó dicho clip ha llamado la atención de los internautas, quienes lo han hecho viral.

" Eres mi bebé mi paraquito fiu fiu!. 🎶🎶 Alvarito de chocolate, empápame así".

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de reacciones: algunos se lo tomaron con gracia, otros decidieron ignorar la parodia y halagar a la cantante por su talento, mientras que otros tantos simplemente la señalaron y la juzgaron por haberse atrevido a darle un concierto al exmandatario.

"La envidia mejor despertarla que sentirla", "Entre bandidos se entienden, miserables sin un poquito de humanidad, pero no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla!!!!", " Uyyyyy se pasaron jajajaja", "lo triste de la historia es que Uribe es como todos los ricos ...Tacaño,y no le va dar ni para el taxi", fueron algunos de los comentarios que sobresalieron en el video que ya tiene más de 21 mil reproducciones.

