Video: pesista levantó 500 kilos y se le “explotaron” las venas de la cabeza

En el año 2016 Eddie Hall se convirtió en el primer hombre capaz de levantar 500 kilos, récord que cumplió durante su participación en World Deadlift Chmpionships.

Sin embargo, por culpa de su hazaña el hombre casi muere.

Segundos después de alzar todo ese peso se desmayó frente a todos los presentes en la competencia.

De inmediato, los asistentes llegaron a auxiliarlo y, posteriormente llevarlo a la parte de atrás del escenario.

Casi cuatro años después de cumplirse el impactante hecho, Eddie quiso contar todo lo sucedido.

En una entrevista para DailyMail aseguró que por el esfuerzo que tuvo que hacer se le “explotaron” las venas de la cabeza, lo que hizo que perdiera el conocimiento.

“Me di cuenta de que me estaba quedando ciego, perdí la visión en el centro de mi ojo, no podía ver a su alrededor. Fue entonces cuando me asusté bastante. Recuerdo acostarme de espaldas y mirar el techo... ese horrible pasillo, detrás de la arena. Solo mirando ese techo con todos los conductos de aire y todo, y pensé, ‘Aquí es donde voy a morir. Esto es, aquí es donde muere Eddie Hall’", dijo.

“La gente me estaba limpiando la sangre de los oídos, tenía sangre saliendo por los conductos lagrimales en mis ojos, la sangre todavía salía por mi nariz. Creo que fue algo bastante evidente que hice algo bastante serio, exploté algo en mi cabeza que fue bastante desagradable”, añadió.

Finalmente aseguró que su recuperación fue corta, pues en dos semanas después del incidente ya estaba mejor mental y físicamente.

