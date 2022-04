VIDEO: 'Pillan' a supuesto domiciliario comiéndose el pedido; hasta rindió la bebida con agua

A través de un video difundido en diferentes redes sociales , quedó captado un supuesto 'rappitendero' mientras se comía, aparentemente, un pedido. Lo que más indignó a los usuarios fue que el sujeto rindió la bebida con agua y en un acto "descarado", limpió la boquilla de la botella.

En la grabación difundida en Facebook, se puede ver al hombre, quien permanece en una motocicleta, abrir el pedido y comer algunas papas fritas; acto seguido, decide tomar un poco de la bebida para luego rendirla con agua.

El supuesto trabajador de la empresa de domicilios, Rappi, no escatimó en detalles y hasta agitó la bebida para 'pasar de agache'.

Las polémicas imágenes causaron indignación en redes sociales, sin embargo, otros aseguran que la escena puede ser actuada o que puede tratarse de su comida. Vale la pena mencionar que una de las medidas que han adoptado los restaurantes es ponerle un sello de seguridad al pedido para que el cliente tenga la certeza de que no fue abierto durante el trayecto.

Por el momento, Rappi, no se ha pronunciado frente al hecho, que, al parecer, involucraría a uno de sus empleados.

Así mismo, se desconoce la identidad del hombre, quien luego de completar la bebida, acomodar los alimentos y sellar nuevamente el pedido, continúa su camino.

"Esa comida es de él, no me creo para nada que sea un pedido", "pobre hombre quién sabe desde qué horas está trabajando y no ha probado bocado", "qué asco, nosotros comiendo sobrados", "antes fue decente y limpio la botella", son algunos de los comentarios en la publicación que ya cuenta con más de 400 mil reproducciones.