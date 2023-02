Video: profesor 'paró en seco' a alumno por grosero y terminó expulsado del colegio

En redes sociales se hizo viral un video en el que un profesor del Colegio Guías, en Cali, regaña a un alumno, al parecer, por decir continuamente groserías; tras la difusión de las imágenes la institución decidió echar al docente.

En el video, se ve al profesor corregir en público al joven, luego de, según él, estar cansado de su comportamiento en diferentes puntos de la institución educativa.

“Aquí no se dicen groserías, brother, punto. Decílas afuera, pa allá, afuera todo lo que se te dé la gana, pero aquí respetá (…) Desde la semana antepasada, el primer día que te vi, en la cafetería, en el pasillo, no jodás. ¿Cuántas veces y cómo te lo tengo que decir? ¿Hasta que entendás? Respetá.”, se escucha decir al profesor.

La reacción del docente, visiblemente fuera de casillas, generó un debate en redes sociales sobre la situación; algunos usuarios lo apoyaron, mientras que otros argumentaron que no era la manera y defendieron al alumno.

"A mi hijo lo grita así y lo espero afuera del colegio", "por eso los pelaos ahora no respetan, porque no se les puede decir nada", "si no lo corrigen en el colegio, la calle sí lo hace", "el profesor debió apartarlo del grupo y llamarle la atención", "ese muchacho en la casa hace lo que quiere con los papás", son algunos de los comentarios en Twitter.

El fuerte llamado de atención del profesor también fue defendido por algunos padres de familia; sin embargo, las directivas del colegio, a través de un comunicado, dieron a conocer que el docente tuvo que ser apartado de sus labores por actos “inapropiados e irrespetuosos”.

Tras la decisión, internautas cuestionaron qué pasó con el estudiante y si también recibió algún castigo por su supuesta grosería; sin embargo, este en las imágenes que se hicieron virales se dejó ver tranquilo por el llamado de atención del docente.

“Dicha actuación no nos representa y no representa nuestro quehacer, propósito y misión. Lamentamos profundamente que el profesor realice este tipo de comportamiento”, se lee en el comunicado difundido por el colegio.

Además, el rector de la institución hizo un llamado a los estudiantes de no permitir y tolerar ese tipo de comportamientos de sus profesores. Por el momento se desconoce si el docente realizó algún tipo de pronunciación.

