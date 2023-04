Video: sensual striper sube a TransMilenio para 'perrear' con las pasajeras

A pesar de que en muchas ocasiones ingresar al transporte público sea motivo de sugestionarse por múltiples razones, existen momentos que salen de lo común y se convierten en toda una anécdota imposible de olvidar o de no ser contagiado de muchas risas, tal y como sucede frecuentemente en el sistema de transporte, 'TransMilenio', en la ciudad de Bogotá.

Las malas condiciones de vida que deben enfrentar algunas personas, las han obligado a cambiar sus métodos de trabajo por vender diferentes productos, mostrar sus talentos más ocultos o brindarles servicios a los usuarios, mientras que se trasladan de un lugar a otro rutinariamente. De tal manera, se ha prestado para que surjan varias situaciones inimaginables, al igual que muchos talentos han surgido desde allí.

Así, surgió el nuevo caso viral dentro de un TransMilenio, pues se filtró un video en el que un hombre hizo sensuales delante de todos quienes se encontraban dentro del bus, recibió chiflidos, risas, pero sobre todo gestos de sorpresa, ya que fue una situación poco cotidiana. El hombre vestía una camisa color azul y una pantaloneta gris, que le permitió mayor movilidad en las zonas de sus caderas y pubis.

En primer momento, se vio como se acercó a una mujer quien no fue nada tímida y le siguió los pasos al hombre hasta que decidió seguir con su show por el resto del bus; al llegar a la silla de una señora de una edad mayor, se le vio una gran sonrisa mientras tocaba los pechos del hombre y lo observaba fijamente. Luego de ser subido a la plataforma de TikTok, obtuvo cientos de comentarios:

"A veces te amo Colombia", "Ese man es lo más top, me lo he encontrado en el transmi dos veces", "Hace más de un año compré motocicleta, pero estás cosas me hacen dudar de si venderla y subirme al sublime transporte público".

