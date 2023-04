Viralizan video de conductor que lleva amarrado a su perro en el techo del carro

Con el paso del tiempo las redes sociales se comenzaron a usar no solamente para compartir contenidos divertidos y agradables con sus contactos, sino que poco a poco se comenzaron a realizar denuncias ciudadanas con las que quedan en evidencias algunas situaciones que causan enojo entre los internautas.

Precisamente eso fue lo que sucedió hace poco cuando en diferentes plataformas digitales quedó registrado el momento en el que un conductor llevó amarrado en el techo de su carro a un perro dentro de un canasto, algo que causó un sinfín de comentarios entre los usuarios de las redes.

Una familia que iba detrás de este vehículo, en la vía entre dabeiba y frontino, fue quien captó el momento y lo publicó en internet mostrando las condiciones en las que iba el perro. Así mismo denunciaron que los dueños de la mascota no tenían interés en bajarlo del techo.

"Adentro del carro iban muy cómodos y no se les veía intenciones de querer bajar al perrito de ahí", se lee en la publicación.

Como era de esperarse, cientos de personas se pronunciaron y hubo quienes criticaron al chofer por supuesto maltrato animal, mientras que otros felicitaron a la familia que llevaba la mascota en el techo por no dejarla amarrada en la casa o abandonarla en cualquier lugar.

El video que fue publicado en la cuenta de Twitter llamada @DenunciasAntio2 ya tiene varios comentarios: "Parce me van a linchar por este comentario pero el perrito va cómodo bien asegurado, no saben los motivos por los que tal vez no podían llevarlo adentro", "cada vez hay más personas inconscientes, por eso estamos así...", "Para qué tendrán mascotas si no tienen la más mínima responsabilidad por ellas…", "Entre Dabeiba y Frontino es un sector con mucho frío y con carretera destapada, cómo no va a ser maltrato animal, ese mismo día estaba lloviendo muy duro y el pobre perrito aguantando el frío", entre otros.

