Virgen a los 40: creó un sitio web para buscar una novia igual de 'santa' y tener relaciones

Daniel Piechnik con 41 años, es viral en las redes sociales por crear un sitio web para sí mismo con el fin de encontrar a su pareja ideal y debutar sexualmente, y reveló uno de los requisitos más importantes: que sea igual de virgen a él.

El ciudadano de Adelaida, Australia , admite que a pesar de su larga vida, no ha tenido relaciones, razón por la cual decidió crear su página 'Single Guy From Adelaida' en 2016 y tras cinco años, asegura que sigue con la mala suerte de no encontrar una mujer que cumpla sus expectativas.

Además, justo cuando empezó con la idea del portal, pagó por una serie de publicidad que tampoco fue de gran ayuda, pues, no solo ha perdido tiempo sino también dinero. De acuerdo con él, ha llegado a conocer "mujeres agradables" pero que ninguna ha sido la "correcta".

Entre otros de los requisitos, Piechnik agrega que pueden postularse mujeres de todas las edades, aunque resalta que siente más inclinación por una pareja "educada e intelectual" y que "tenga gusto por la filosofía, ciencias o literatura".

En medio de su frustración, el hombre descubrió que ya todo el mundo tiene experiencia sexual, cosa que lo decepciona aún más, sin embargo, admite que no pierde la fe y está seguro de encontrar a una mujer que "se haya guardado para él".